Москва, 17 сентября 2020, 23:46 — REGNUM Российская тема активно используется как демократами, так и республиканцами в борьбе за президентское кресло США, 17 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RTVI.
Российский дипломат отметил, что Москва внимательно следит за ходом американской предвыборной кампании, поскольку заботится о собственных интересах и об интересах международной безопасности.
По словам главы МИД РФ, Демпартия пытается обвинять Москву в том, что она якобы будет «подыгрывать» действующему американскому лидеру Дональду Трампу.
Российский дипломат добавил, что демократы уже приписали Москве роль, согласно которой она якобы будет обвинять их в «злоупотреблении голосованием по почте». Таким образом, говорят демократы, Россия будет оспаривать объективность голосования по почте.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп неоднократно выражал своё негативное отношение к голосованию по почте как к способу, уязвимому с точки зрения подделок.
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