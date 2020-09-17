Москва, , 23:46 — REGNUM Российская тема активно используется как демократами, так и республиканцами в борьбе за президентское кресло США, 17 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RTVI.

Российский дипломат отметил, что Москва внимательно следит за ходом американской предвыборной кампании, поскольку заботится о собственных интересах и об интересах международной безопасности.

Лавров «Мы видим, насколько важное значение российская тема имеет в этом избирательном процессе».

По словам главы МИД РФ, Демпартия пытается обвинять Москву в том, что она якобы будет «подыгрывать» действующему американскому лидеру Дональду Трампу.

Российский дипломат добавил, что демократы уже приписали Москве роль, согласно которой она якобы будет обвинять их в «злоупотреблении голосованием по почте». Таким образом, говорят демократы, Россия будет оспаривать объективность голосования по почте.

Лавров «Хочу ответить, что голосование по почте стало мишенью последовательных атак со стороны Трампа лично. Россия здесь совершенно ни при чём».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп неоднократно выражал своё негативное отношение к голосованию по почте как к способу, уязвимому с точки зрения подделок.

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