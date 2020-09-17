Москва, , 21:22 — REGNUM В Госдуме видят существенные риски в планах «Платона» брать плату за проезд со всех автомобилистов.

«Это прямой путь к революции. По мне — так тех, кто дал команду включить эту провокацию в так называемую стратегию, надо просто привлекать к уголовной ответственности за подстрекательство к преступлению», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

Он также напомнил, что общественный совет Минтранса возглавляет Михаил Блинкин — «друг либеральной тусовки, одно время — неофициальный идеолог СПС».

«Вот это авторство тезиса «пользователь должен платить» для меня очевидно. Если бы Михаил Яковлевич озвучил такую точку зрения на Западе, думаю, ему бы и руки не подали в приличном обществе», — указал парламентарий.

«Попытка накинуть тотальную фискальную петлю на 40 млн автомобилистов, что не имеет мирового прецедента, грозит снести существующую власть. Если кто-то не верит — убедится в этом сам, но лучше поверить на слово», — заключил Лысаков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «пользователь платит» — такими словами в транспортной стратегии до 2035 года описывается принцип развития транспортной системы на ближайшие годы. Ранее оператор «Платона» опроверг планы по взиманию платы за проезд по дорогам с легковых автомобилей.