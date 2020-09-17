Москва, , 21:11 — REGNUM Грядущие президентские выборы в США вряд ли кардинально изменять политику Вашингтона в отношении Москвы, заявил 17 сентября российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RTVI.

Российский дипломат отметил, что Россия с уважением отнесётся к выбору американского народа, кому бы он ни отдал свои голоса.

Лавров «Понимаем, что ни с демократами, ни с республиканцами никаких радикальных изменений в нынешнем состоянии отношений не будет, как это громогласно заявляют представители обеих партий».

При этом, отметил министр, здравый смысл мог бы подсказать руководству Штатов, что с Россией нужно сотрудничать — это помогло бы решить многие проблемы, касающиеся всех, в том числе и США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в США состоятся 3 ноября. От республиканцев выдвигается действующий глава Штатов Дональд Трамп, от демократов свои силы попробует Джо Байден.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп назвал Байдена недостаточно умным для переговоров с Путиным