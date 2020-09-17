Минск, , 21:03 — REGNUM Белоруссия вынуждена закрыть государственную границу с западного направления и усилить её с направления Украины, заявил 17 сентября белорусский президент Александр Лукашенко.

Об этом Лукашенко сообщил в ходе своего выступления на женском форуме «За Беларусь».

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я говорил, пол-армии поставить под ружьё и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — сказал президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, Польша и Литва оказывают прямую и всестороннюю поддержку «оппозиции», организующей беспорядки и протесты в Белоруссии.

Напомним, Сейм (парламент) Литвы официально заявил, что не признаёт Лукашенко законным президентом Белоруссии.

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