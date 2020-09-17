Москва, , 20:59 — REGNUM Приглашение американского президента Дональда Трампа провести встречу в США, чтобы «открыть новую главу мира», приняли израильский премьер-министра Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф Аль-Заяни, сообщили 17 сентября в посольстве Бахрейна в России.

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM советник посольства по политическим вопросам и взаимодействию со арабскими, западными и российскими СМИ профессор Салум Хоссам Еддин, эта встреча состоялась в рамках реализации договорённостей между Израилем и Байхером.

Еддин «Король Бахрейна Хамад бин Иса бин Салман Аль Халифа и премьер-министр Биньямин Нетаньяху договорились открыть эру дружбы и сотрудничества в стремлении к созданию на Ближнем Востоке стабильного, безопасного и процветающего региона на благо всех государств и народов в регионе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 сентября в Белом доме состоялась подписание Израилем договора о полной нормализации отношений с ОАЭ и с Бахрейном. Бахрейн стал четвёртой арабской страной, которая решила заключить договор о мире с Израилем.

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Декларация в поддержку мира: полный текст

Вашингтон, 15 сентября (БНА): Полный текст соглашения Авраама:

СОГЛАШЕНИЯ АВРААМА: Мирная Декларация, сотрудничество и конструктивные дипломатические и дружественные отношения.

Объявлено Государством Израиль и Королевством Бахрейн 15 сентября 2020 года

Его Величество Король Хамад бин Иса бин Салман Аль Халифа и Премьер-министр Биньямин Нетаньяху договорились открыть эру дружбы и сотрудничества в стремлении к созданию на Ближнем Востоке стабильного, безопасного и процветающего региона на благо всех государств и народов в регионе.

В этом духе Премьер-министр Израиля Нетаньяху и Министр иностранных дел г-н Абдуллатиф Аль-Заяни встретились сегодня в Вашингтоне по приглашению Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, чтобы одобрить принципы соглашений Авраама и начать новую главу мира.

Этому дипломатическому прорыву в Соглашении Авраама способствовала инициатива Президента США Дональда Трампа. Она отражает успешную настойчивость усилий Соединенных Штатов по содействию миру и стабильности на Ближнем Востоке. Королевство Бахрейн и Государство Израиль верят, что это развитие поможет привести к будущему, в котором все народы и все вероисповедания смогут жить вместе в духе сотрудничества и достичь мира и процветания, где государства сосредоточатся на общих интересах и построении лучшего будущего.

Стороны обсудили свою общую приверженность к укреплению мира и безопасности на Ближнем Востоке, подчеркнув важность принятия концепции соглашений Авраама, расширения круга мира; признания права каждого государства на суверенитет и жизнь в условиях мира и безопасности, и продолжения усилий по достижению справедливого, всеобъемлющего и прочного урегулирования израильско-палестинского конфликта.

В ходе встречи Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и Министр иностранных дел Абдуллатиф Аль-Заяни договорились установить полноценные дипломатические отношения, содействовать прочной безопасности, избегать угроз и применения силы, а также содействовать сосуществованию и культуре мира.

В этом духе они сегодня одобрили ряд шагов, положивших начало этой новой главе в их отношениях. Королевство Бахрейн и Государство Израиль договорились в ближайшие недели достичь соглашений в области инвестиций, туризма, прямых рейсов, безопасности, телекоммуникаций, технологий, энергетики, здравоохранения, культуры, окружающей среды и других областей взаимной выгоды, а также достижения договоренности о взаимном открытии посольств.

Королевство Бахрейн и Государство Израиль рассматривают этот момент как историческую возможность и признают свою ответственность за обеспечение более безопасного и процветающего будущего для поколений в своих соответствующих странах и в регионе.

Обе страны совместно выражают глубокую благодарность и признательность Президенту Дональду Трампу за его неустанные усилия и уникальный и прагматичный подход к дальнейшему укреплению дела мира, справедливости и процветания для всех народов региона. В знак признания этой признательности обе страны попросили президента Дональда Трампа подписать этот документ в качестве свидетеля их общей решимости и в качестве принимающей стороны их исторической встречи.

Декларация Авраамовых Соглашений

Вашингтон, 15 сентября (БНА):Полный текст Декларации Авраамовых соглашений

Мы, нижеподписавшиеся, признаем важность поддержания и укрепления мира на Ближнем Востоке и во всем мире, основанном на взаимопонимании и сосуществовании, а также уважении человеческого достоинства и свободы, включая свободу вероисповедания.

Мы поощряем усилия по укреплению межконфессионального и межкультурного диалога в целях развития культуры мира между тремя авраамическими религиями и всем человечеством.

Мы считаем, что наилучшим способом решения проблем является сотрудничество и диалог, а развитие дружественных отношений между государствами способствует достижению интересов прочного мира на Ближнем Востоке и во всем мире.

Мы стремимся к терпимости и уважению к каждому человеку, чтобы сделать этот мир местом, где все могут вести достойную жизнь и иметь надежду, независимо от их расы, веры или этнической принадлежности.

Мы поддерживаем науку, искусство, медицину и торговлю, чтобы вдохновлять человечество, максимизировать человеческий потенциал и сближать народы.

Мы стремимся положить конец радикализации и конфликтам для обеспечения всем детям лучшего будущего.

Мы стремимся к миру, безопасности и процветанию на Ближнем Востоке и во всем мире.

В этом контексте мы тепло приветствуем и воодушевлены прогрессом, уже достигнутым в установлении дипломатических отношений между Израилем и его соседями в регионе в соответствии с принципами соглашений Авраама. Нас обнадеживают продолжающиеся усилия по укреплению и расширению таких дружественных отношений, основанных на общих интересах и общей приверженности лучшему будущему.

Глава МИД:

Декларация в поддержку мира — исторический, смелый шаг, направленный на укрепление региональной безопасности, стабильности

Вашингтон, 15 сентября (БНА):

Декларация в поддержку мира, подписанная Королевством Бахрейн с Государством Израиль, является историческим шагом на пути к установлению мира на Ближнем Востоке и смелым исключительным шагом по укреплению региональной безопасности и стабильности при сохранении законных прав братского палестинского народа, заявил Министр иностранных дел Доктор Абдуллатиф бин Рашид Аль-Заяни.

Министр иностранных дел высоко оценил видение Его Величества Короля Хамада бин Иса Аль Халифа о прекращении палестино-израильского конфликта в соответствии с решением двух государств, которое Королевство Бахрейн подтверждает своей приверженностью ему как одному из основ своей внешней политики.

«Мы ценим исторические роли, которые сыграли президент США Дональд Трамп и Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отмечая, что это стратегические роли, которые будут способствовать поддержанию международного мира и безопасности.»

Д-р Аль-Заяни заявил, что этот исторический шаг исходит из длительного периода сплоченного общества Королевства Бахрейн, где все религии сосуществовали бок о бок с древних времен, и подтвердил, что Королевство останется колыбелью и домом для мира и гармонии, как это было на протяжении всей истории, где еврейские граждане составляют подлинный и активный компонент местного общества.

Он подчеркнул важность сосуществования как одной из основ политики Королевства Бахрейн и подтвердил приверженность Королевства принципу добрососедства со всеми без исключения региональными странами для стабильного и процветающего будущего в Арабском заливе, на Ближнем Востоке и во всем мире.

«Королевство Бахрейн надеется, что декларация в поддержку мира приведет к установлению отношений с Государством Израиль в различных областях, основанных на принципах международных отношений, главными из которых являются взаимное уважение и общие интересы.»

Д-рАль-Заяни подтвердил приверженность Королевства Бахрейн своим национальным обязательствам перед Советом сотрудничества стран Залива, Лигой арабских государств и всеми братьями, и партнерами из арабских и исламских стран, а также его политике, направленную на обеспечение мира и стабильности в регионе.

Он выразил свои искренние поздравления правительству и народу братских Объединенных Арабских Эмиратов по случаю подписания совместного мирного соглашения с Государством Израиль, выразив надежду на то, что эти стратегические соглашения укрепят мир, безопасность и стабильность.