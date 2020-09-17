Лион, Франция, , 21:13 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил об ужесточении мер по борьбе с SARS-CoV-2 в нескольких крупных городах страны. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщает Agence France-Presse.

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В ходе пресс-конференции Веран заявил о «возможном закрытии баров» и «введении запрета на публичные собрания более 10 человек» в Лионе и Ницце, где в последние дни наблюдался резкий скачок количества заражений. Министр также обратил внимание на то, что «санитарная ситуация не улучшается в Бордо, Марселе и в Гваделупе», где новые меры уже действуют.

«Задача заключается в том, чтобы ввести эти меры, чтобы избежать резкого притока больных в медицинские учреждения. И нам следует поторопиться», — предупредил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, на акцию протеста во Франции вышли сотни сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19. Согласно заявлению профсоюза CGT, который является одним из организаторов протеста, работники лабораторий недовольны условиями труда.

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