Москва, , 20:21 — REGNUM Все страны, которым США «помогали» с демократией, только проиграли от этого. Об этом сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров 17 сентября в интервью RTVI.

Лавров «Не только на территории бывшего Советского Союза ни одна страна не выиграла. Посмотрите в любом другом регионе, где американцы меняли режим».

Российский дипломат отметил, что американцы потерпели фиаско в Сирии. А вот Ливия сильно пострадала от их «помощи».

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Напомним, Ливия утратила свою государственность в результате бомбардировок НАТО в 2011 г. Президента Ливии Муаммара Каддафи, неугодного Вашингтону, постигла та же учесть, что и иракского лидера Саддама Хусейна.

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