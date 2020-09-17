Вашингтон, , 20:16 — REGNUM Растущее влияние Китая не отменяет главной военной угрозы для Европы в лице России, заявил 17 сентября помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер на слушаниях в Конгрессе.

«Когда мы сталкиваемся с растущей угрозой Китая в Европе, мы не должны забывать, что Европа остается центральной мишенью продолжающейся российской агрессии и ее злонамеренного воздействия», — заявил Рикер.

По его словам, «Россия продолжает оставаться главной военной угрозой для Европы».

«Россию и Китай в настоящее время объединяет самое близкое и тесное стратегическое партнерство, чем когда-либо раньше начиная с 1950-х годов. Мы видим наращивание сотрудничества в дипломатической, экономической, военной и информационной сферах. Союз Китая и России не является монолитным блоком, в их отношениях есть напряженность и разногласия, но их растущее стратегическое партнерство — это не просто «брак по расчету». Оно основано на общем понимании угроз со стороны США и наших союзников», — добавил он.

При этом помощник госсекретаря США призвал учитывать все эти факторы при формировании политики на период, который можно назвать «эпохой соперничества держав в Европе».

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