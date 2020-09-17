Москва, 17 сентября 2020, 20:10 — REGNUM Запад перестал считать, что должен признавать свои ошибки. Напрямую это касается вмешательства США в дела ближневосточных государств.
Об этом заявил 17 сентября российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RTVI.
Напомнив, как США разделались с Ираком (и его президентом Саддамом Хусейном), российский дипломат отметил, что американский президент Джордж Буш — младший, развязавший Иракскую войну, заявлял о «победе демократии».
Напомним, развязанная Бушем Иракская война продолжалась до 2011 года, когда американские войска покинули Ирак. Однако они снова вернулись туда, чтобы «бороться с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», а на самом деле — контролировать эту ближневосточную страну в политической, военном и экономическом отношении.
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