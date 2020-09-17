Москва, , 20:10 — REGNUM Запад перестал считать, что должен признавать свои ошибки. Напрямую это касается вмешательства США в дела ближневосточных государств.

Об этом заявил 17 сентября российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RTVI.

Напомнив, как США разделались с Ираком (и его президентом Саддамом Хусейном), российский дипломат отметил, что американский президент Джордж Буш — младший, развязавший Иракскую войну, заявлял о «победе демократии».

Лавров «Интересно было бы сейчас узнать, как бывший президент США оценивает ситуацию в Ираке сегодня. Но никто сейчас, наверное, не будет к этому возвращаться, потому что прошли те времена, когда свои ошибки честно признавали».

Напомним, развязанная Бушем Иракская война продолжалась до 2011 года, когда американские войска покинули Ирак. Однако они снова вернулись туда, чтобы «бороться с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», а на самом деле — контролировать эту ближневосточную страну в политической, военном и экономическом отношении.

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