Москва, , 19:52 — REGNUM Российский истребитель Су-27 из состава дежурных ПВО Балтийского флота перехватил над международной акваторией Балтийского моря два самолета ВМС США и ВВС Швеции, сообщает 17 сентября Национальный центр управления обороной РФ.

Воздушные разведчики пытались приблизиться к границе России.

Средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря две идущие к госгранице РФ воздушные цели. Для их опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-27.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции и сопроводил их над акваторией Балтийского моря», — указано в сообщении Центра.

Американский и шведский самолеты-разведчики к государственной границе РФ допущены не были.

После того как произошел разворот иностранных военных самолетов от российской границы, истребитель вернулся на свой аэродром.

«Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркивают российские военные.

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