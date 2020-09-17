Пекин, , 19:44 — REGNUM Вслед за августовским визитом на Тайвань главы минторга США Алекса Азара, Вашингтон устраивает на тайваньском направлении новую провокацию против КНР; с 17 по 19 сентября на мятежный остров, находящийся под властью сепаратистов из демократической прогрессивной партии (ДПП) прибывает заместитель главы Госдепа США Кейт Крач. Об этом 17 сентября сообщает Синьхуа, отмечая, что в ответ официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин потребовал от американской стороны немедленно прекратить односторонние контакты с тайваньским режимом, повышающие уровень его отношений с Вашингтоном и соблюдать принцип «одного Китая».

Китай и Тайвань DrRandomFactor

По версии США и властей Тайваня, американский дипломат прибывает для участие в мемориальных мероприятиях в память о бывшем главе островной администрации Ли Дэнхуэе. Фактически речь идет о поддержке тайваньских сепаратистов в их стремлении к «независимости» от материковой части страны. В своем заявлении официальный представитель МИД КНР подчеркнул, что Китай в связи с этим сделал США серьезное представление.