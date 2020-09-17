Элиста, 17 сентября 2020, 19:38 — REGNUM На должность министра сельского хозяйства Республики Калмыкия назначен Максим Менкнасунов. Соотвествующий указ подписал глава республики Бату Хасиков, передаёт ИА REGNUM 17 сентября.
Из открытых источников следует, что до назначения на должность главы республиканского минсельхоза Менкнасунов руководил департаментом агропромышленного комплекса и рыбохозяйственного комплекса Института Внешэкономбанка.
ИА REGNUM напоминает, что 16 сентября пост министра сельского хозяйства Республики Калмыкия покинул Санал Адьяев. Глава ведомства был лишён должности в связи с утратой доверия.
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