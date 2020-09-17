Курск, , 19:38 — REGNUM В Курской области в 2020 году в региональный комитет по профилактике коррупционных и иных правонарушений поступило 52 обращения о близком родстве или кумовстве. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 сентября в пресс-службе областной администрации.

25 обращений по 26 фактам подтвердились. 67% случаев возможного конфликта интересов зафиксировано в органах местного самоуправления и подведомственных учреждениях. В частности, это сферы образования и культуры.

Также в регионе проводилось анонимное исследование антикоррупционных настроений «Бизнес-барометр коррупции». В опросе участвовали около 700 курских предпринимателей. Некоторые бизнесмены отметили, что сталкивались со сложностями при получении разрешений или справок, а также в надзорной деятельности. Были жалобы и на регистрацию сделок с недвижимостью и земельными отношениями и при проведении закупок — но жалоб стало меньше, чем в 2019 году.