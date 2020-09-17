Москва, , 19:37 — REGNUM Призывы премьер-министра Дании Метте Фредериксен начать новое обсуждение проекта газопровода «Северный поток — 2» вызывают как минимум недоумение, заявила 17 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

По её словам, это не что иное, как очередная попытка воспрепятствовать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», который построен уже более чем на 90%.

«А 6 июля Датское энергетическое агентство одобрило заявку консорциума Nord Stream 2 AG на привлечение к укладке газопровода в исключительной экономической зоне Дании судов системы якорной стабилизации. Примечательно, агентство не поддержало новые идеи политического руководства, заявив о невозможности отзыва своего согласования. Таким образом, все необходимые разрешения, в том числе от датской стороны, на завершение строительства имеются», — указала представитель МИД РФ.

Всё это, отметила она, является результатом деятельности США, лоббирующих поставки в Европу своего сжиженного газа.

«Вашингтон напористо продвигает свой дорогой сжиженный природный газ на европейский рынок в ущерб европейским компаниям и потребителям. А Дания, используя такой разный политический камуфляж, выступает последовательным лоббистом американских планов», — пояснила Мария Захарова.

Читайте ранее в этом сюжете: Европарламент потребовал ужесточить санкции против РФ из-за дела Навального