Москва, , 19:24 — REGNUM Власть на Украине показала своё нежелание выполнять Минские соглашения, заявил 17 сентября российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RTVI.

Российский дипломат усомнился, что «при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении Минских соглашений».

Соответствующие выводы можно сделать из публичных заявлений таких лиц, как президент Украины Владимир Зеленский или украинский вице-премьер Алексей Резников, отмечает глава МИД РФ.

Лавров «Они заявляют, что Минские соглашения нужны, их нельзя разрывать, потому что на этих соглашениях (и на обвинении России в их «невыполнении») зиждется политика Евросоюза и США по продолжению санкций против РФ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября заместитель главы администрации российского президента Дмитрий Козак по итогам переговоров советников глав «нормандской четвёрки» сказал, что Киев умудрился аргументировать своё согласие на Минские соглашения тем, что это якобы помогает сохранить санкции Запада против России.

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