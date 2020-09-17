Киев, , 19:26 — REGNUM Белорусы «чуток заигрались», когда сконцентрировали на границе с Украиной тысячи хасидов, заявил в своем комментарии сегодня, 17 сентября, украинский политический эксперт Сергей Быков.

Политолог по сути обвинил Минск в организации соответствующей «циничной провокации».

«У нас карантин и границы закрыты. Белорусы на 100% об этом знали, просто не могли не знать. Но специально запустили фейк, мол, граница с Беларусью открыта… Это циничная провокация, которую создали искусственно, чтобы посеять недоверие к Украине со стороны еврейской общины», — заявил Быков.

Эксперт считает, что если даже сами украинцы не праздновали на улицах Пасху из-за коронавируса, то страна не может проводить другие религиозные празднования, в том числе «пускать хасидов в Умань отпраздновать Рош ха-Шана».

ИА REGNUM напоминает, что более тысячи паломников уже несколько дней находятся на границе Белоруссии и Украины, рассчитывая таким образом попасть в украинский город Умань. Власти в Киеве несколько раз заявили, что граница точно не будет открыта.

Накануне Киев и Минск начали выяснять отношения и конфликтовать из-за этого вопроса, поскольку власти Белоруссии считают, что Украина должна пропустить паломников.

Депутат Рады Олег Волошин заявил, что пока украинские ура-патриоты ждали от резко разлюбленного ими президента Белоруссии Александра Лукашенко содействия в организации «российского вторжения», тот устроил им «вторжение хасидов», и это лучший ответ Минска на провокационные заявления Киева.