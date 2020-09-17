Брюссель, , 19:56 — REGNUM В Европейском союзе политическую ситуацию в Черногории официально прокомментируют только после формирования нового правительства, 17 сентября сообщила журналистам пресс-секретарь Европейской комиссии Анна Писонеро Хернандес.

Она также добавила, что в Брюсселе ожидают последовательного пути Черногории к ЕС. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

«Мы, как и остальные государства, выступим с официальным заявлением, только когда в Черногории начнёт функционировать новое правительство», — подчеркнула Писонеро.

«Черногория хорошо продвинулась в процессе интеграции с ЕС, и ближайшие месяцы должны быть использованы для углубления и ускорения политических и экономических реформ, особенно в области верховенства права, где следующей вехой станет открытие глав 23 и 24, касающихся этого аспекта», — отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

В ЕС, как подчеркнула Писонеро, полностью поддерживают Черногорию в процессе её вступления в данное объединение, а также её экономического восстановления после кризиса, вызванного коронавирусом.

Напомним, после выборов в Черногории и победы оппозиции политическая ситуация в стране до настоящего момента не стабилизировалась, так как переговоры, начатые 16 сентября между представителями трёх оппозиционных коалиций Черногории по формированию нового правительства, ещё не завершены.