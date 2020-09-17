Вашингтон, , 19:16 — REGNUM Конгрессмен Джеймс Макговерн и председатель комиссии конгресса США по Китаю Марко Рубио сделали заявление по вопросам Внутренней Монголии. Заявление опубликовано на официальном сайте комиссии.

«Мы призываем китайские власти немедленно освободить всех задержанных за участие в мирных протестах, чтобы сохранить образование на монгольском языке и положить конец преследованиям и слежке за монголами, которые выступают за языковые права. Мы осуждаем усилия правительства Китая по систематической ассимиляции этнических меньшинств, в том числе путем введения ограничений на преподавание языков этнических меньшинств в школах в Тибетском автономном районе и Синьцзян-Уйгурском автономном районе в последние годы «, — говорится в заявлении.

Также представители Конгресса США осудили недавнее задержание журналистки Los Angeles Times, которая освещала протесты во Внутренней Монголии.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM в конце августа стало известно, что этнические монголы, живущие в КНР, протестуют против планов китайских властей перевести на китайский язык обучение истории и литературы в начальных и средних школах Внутренней Монголии, которые ранее изучались на монгольском языке.

Протесты этнических монголов за сохранение старомонгольской письменности в школах нашли поддержку не только в Монголии и США. Монголы продолжают свои акции в поддержку этнических монголов, инициативная группа вручила представительству ООН в Улан-Баторе письмо-требование по поводу ситуации во Внутренней Монголии. Во время официального визита главы МИД КНР Ван И в Монголию, 15 сентября, жители страны устроили мирный митинг за сохранение монгольского языка.