, 19:16 — REGNUM Российские военные, действующие в Сирии, отмечают изменение тактики противодействия патрулям российской военной полиции со стороны военных США, сообщает 17 сентября информационный портал «Русская весна» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

В частности, нарушая ранее достигнутые договорённости о взаимодействии на территории Сирии, два американских ударных вертолёта AH-64 Apache на предельно малых высотах несколько раз прошли над колонной российской военной полиции в провинции Хасака.

Видеозапись этого инцидента опубликована в соцсетях российскими военными.

Ранее американские бронемашины пытались блокировать проезд российского патруля у города Аль-Кахтания на востоке сирийской провинции Хасака.

«Четыре бронетранспортера американского патруля перекрыли дорогу трем российским машинам, которые хотели добраться до КПП «Сималка» на границе с Ираком, что привело к столкновению машин», — уточнили в российском Минобороны.

После этого военные США перешли к «воздушному» блокированию, которое пока не приносит им успеха.

Как сообщало ИА REGNUM, военные контингенты США находятся на территории Сирии без разрешения правительства этой страны и без мандата ООН.

Главным образом они занимаются подготовкой новых боевиков и разграблением нефтяных месторождений Сирии.