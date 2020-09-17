Москва, , 19:03 — REGNUM Российский истребитель Су-27 провёл сопровождение самолётов-разведчиков США и Британии над акваторией Чёрного моря, сообщает 17 сентября Национальный центр управления обороной РФ.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США и сопроводил их над акваторией Чёрного моря», — указано в сообщении.

В результате перехвата воздушные разведчики Британии и США изменили курс и ушли от российской границы.

«Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркивают российские военные.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский Су-27 перехватил самолёт-разведчик ВВС Британии над Черным морем