Париж, , 19:08 — REGNUM Депутат Национального собрания от департамента Па-де-Кале Бенуа Поттери покинул фракцию «Вперед, республика!» и перешел в группу «Действовать вместе». Это уже 40-ой член партии «Вперед, республика!», основанной президентом Франции Эммануэлем Макроном, который решил сменить свою политическую принадлежность, сообщает Le Figaro.

«Я думал об этом с момента создания группы «Действовать вместе» в мае этого года… Но мне не в чем упрекнуть свою прежнюю фракцию», — пояснил Поттери и добавил, что ему больше нравится работать в маленьких парламентских объединениях.

Группа «Действовать вместе», занимающая правоцентричные позиции, насчитывает уже 18 членов и является пятой по размерам фракцией во французском парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября три депутата Национального собрания от партии «Вперед, республика!» Кристоф Бланше, Перрин Гуле и Бландин Брокар объявили о своем переходе в парламентскую фракцию партии «Демократическое движение».

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