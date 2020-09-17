Бишкек, , 18:54 — REGNUM «На вопрос — «почему коррумпированы судьи, милиция и прокуратура?», отвечают, что зарплата маленькая. Вам должно быть стыдно так говорить», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 17 сентября, на заседании совета безопасности.

При этом глава государства отметил, что пенсии и зарплаты учителей и медиков в республике тоже являются невысокими, а также напомнил силовикам, что матери, воспитывающие детей инвалидов, получают за эту работу всего 5 тысяч сомов (4,7 тысячи рублей).

«Все они должны были стать коррупционерами. Напротив, кто не должен за свет в доме, кто вовремя платит? Пенсионер. Кто платит за лечение в больнице? Наши простые граждане, пенсионеры», — подчеркнул он.

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Жээнбеков выразил мнение, что генеральная прокуратура Киргизии не в полной мере исполняет возложенные на нее задачи национального координатора в деле борьбы с коррупцией, и призвал госкомитет нацбезопасности избавляться от «неприкасаемых».

»Все ваши задержания происходят на основе заявлений граждан, пока они не начинают «бить тревогу», вы сами никого не ловите. Так быть не должно. Поэтому я еще раз призываю вас очистить свои ряды от коррумпированных сотрудников», — заключил президент.