Астрахань, 17 сентября 2020, 18:44 — REGNUM Председатель избирательной комиссии Астраханской области Владимир Золотокопов приостановит членство в президиуме политсовета Астраханского регионального отделения партии «Единая Россия», сообщает ИА REGNUM.
После одобрения ЦИК и губернатором Игорем Бабушкиным Золотокопов был единогласно избран главой комиссии, которая осталась без председателя накануне выборов.
Членство в президиуме регионального отделения ЕР Золотокопов решил приостановить, «чтобы быть объективным ко всем участникам избирательного процесса».
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