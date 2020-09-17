Вашингтон, , 18:41 — REGNUM Министерство финансов США ввело санкции против ряда ливанских компаний, 17 сентября сообщает агентство Reuters.

В «черном списке» американского казначейства оказались компании Arch Consulting и Meamar Construction, которые были названы связанными с шиитским движением «Хезболла».

В настоящий момент в Ливане идет назначение кабинета министров, и «Хезболла», обладающая значительным влиянием в стране, ведет борьбу за ряд ключевых постов.

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