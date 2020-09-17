Вашингтон, 17 сентября 2020, 18:36 — REGNUM Один гражданин Ливана и 45 граждан Ирана включены в санкционный список США, сообщили 17 сентября в американском минфине.
Также под санкции подпали четыре иранские компании. Всех «провинившихся» американская сторона уличила в связях со спецслужбами Ирана и с проиранским ливанским движением «Хезболла».
Напомним, ливанскую «Хезболлу» официальный Вашингтон считает террористической организацией.
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