История вопроса

Основными темами новостей данного сюжета являются нарастание политико-дипломатической и военной напряжённости между США и Ираном в форме заявлений той или иной степени резкости официальных представителей обеих стран, противодействие США влиянию Ирана на Ближнем Востоке в целом и в левантийской зоне в особенности, экономические и другие виды санкций США против Ирана.