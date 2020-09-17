Киев, , 18:30 — REGNUM Пока украинские ура-патриоты ждали от резко разлюбленного ими президента Белоруссии Александра Лукашенко содействия в организации «российского вторжения», тот устроил им «вторжение хасидов», заявил 17 сентября депутат украинской Верховной рады Олег Волошин.

Парламентарий, представляющий оппозицию, заявил, что лучшего ассиметричного ответа на потуги доморощенных борцов за «демократизацию Беларуси» и представить себе трудно.

«Масштаб негативных последствий для международного имиджа власти от этой борьбы с паломниками можно будет оценить только через пару месяцев. Но до сих пор хасиды не жаловались на дефицит лоббистских возможностей в США и не только», — подчеркнул Волошин.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня в МВД Украины заявили, что официальный Киев точно не намерен делать исключение для паломников-хасидов, застрявших на границе с Белоруссией, и не отменит запрет на въезд иностранцев, введенный до конца сентября. Также в МВД заявили, что ситуация как на границе, так и в Умани (Черкасская область), куда намереваются попасть хасиды, под контролем.

Накануне Киев и Минск начали выяснять отношения и конфликтовать из-за этого вопроса, поскольку власти Белоруссии считают, что Украина должна пропустить паломников.

Интересно, что 15 сентября Верховная рада Украины приняла заявление о ситуации в Белоруссии, объявив президентские выборы в этой стране «нечестными» и выдав ряд рекомендаций для «исправления ситуации».

Сейчас в Умани, согласно подсчетам властей, находится до трех тысяч паломников (обычно город на праздник Рош ха-Шана посещает несколько десятков тысяч человек).