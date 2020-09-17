Пермь, , 18:11 — REGNUM Избранный губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заразился коронавирусом. Об этом журналистам сообщили в его пресс-службе.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин Kremlin.ru

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После сдачи первого теста он ушёл на больничный и самоизолировался. Болезнь протекает в лёгкой форме, отметили в пресс-службе.

«Надеемся, уже в скором времени Дмитрий Николаевич вернётся к работе и обычной жизни», — добавили в структуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября Махонин был избран губернатором Прикамья. А на текущей неделе у него обнаружили признаки ОРВИ. Он ушёл на больничный.