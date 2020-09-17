Москва, 17 сентября 2020, 17:42 — REGNUM Вопрос противостояния попыткам навязать миру доминирование одной страны очень актуален. С этим вопросом мир подошёл к очередной, юбилейной сессии ГА ООН.
Об этом сообщила журналистам 17 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 75-я сессия ГА ООН откроется 22 октября. В первый день на её открытии прозвучит видеообращение президента РФ Владимира Путина. Присутствовать на мероприятии будет от российской стороны глава МИД РФ Сергей Лавров.
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