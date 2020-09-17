Киев, , 17:38 — REGNUM Гражданам Украины не стоит в ближайшее время ожидать социальные выплаты «европейского уровня», заявил на брифинге сегодня, 17 сентября, президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Президент заявил, что поставил правительству задачу повышения зарплат и пенсий ученым, учителям, медикам и, «насколько это можно, пенсионерам».

«Стоит ли ожидать, что она (социалка) сразу будет европейского уровня? Я думаю, что ожидать этого не надо. Но в следующем бюджетном году выплаты будут увеличены», — отметил Зеленский.

Он выразил уверенность, что в любом случае через несколько лет Украина «выйдет на нормальный человеческий уровень «социалки», но не разъяснил, каким образом.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящий момент украинская власть реализует сценарий повышения уровня минимальной зарплаты — до 5 тыс. грн ее подняли в конце августа соответствующим решением Верховной рады, далее запланированы еще два этапа повышения — до 6 тыс. и 6,5 тыс. грн соответственно. Многие эксперты считают, что это исключительно пиар-ход Зеленского накануне местных выборов.