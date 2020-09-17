Астрахань, , 17:31 — REGNUM Новым председателем избирательной комиссии Астраханской области 17 сентября стал Владимир Золотокопов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

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Кандидатуру Золотокопова на заседании 16 сентября поддержала Центральная избирательная комиссия РФ, а также губернатор Игорь Бабушкин. Десять присутствовавших на голосовании единогласно утвердили его кандидатуру.

Заместителем главы избиркома стала Анна Маньшина, которая до 17 сентября возглавляла городскую избирательную комиссию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, глава избирательной комиссии Астраханской области Игорь Коровин ушёл в отставку 7 сентября, за несколько дней до единого дня голосования. Временно исполняющим его обязанности был назначен Владимир Золотокопов, с 2003 года занимавший пост заместителя председателя.

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