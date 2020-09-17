Киев, , 17:28 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявляет, что бывшие руководители страны Петр Порошенко и Александр Турчинов должны понести уголовную ответственность за саботаж Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.

Об этом он заявил сегодня, 17 сентября, на брифинге в кулуарах парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Медведчук отдельно подчеркнул — для того, чтобы правосудие восторжествовало, нужна политическая воля власти, а также принципиальная позиция правоохранительных органов.

Напомним, речь идет о том, что в 2014 году на тот момент глава Верховной рады Турчинов и президент Порошенко скрыли от общественности принятый во исполнение Минских соглашений закон об амнистии участников боевых действий ЛНР/ДНР, а информация о его принятии была удалена с сайта парламента. После обращения Медведчука суд обязал генпрокуратуру внести соответствующие сведения в единый реестр и начать уголовное расследование по этим фактам.

На брифинге политика спросили, может ли такое расследование способствовать достижению мира в Донбассе.

«Вопрос, поможет или нет… Я могу сказать, что, естественно, это не может никак повлиять на политическую волю главы государства и власти, если таковая есть. На сегодняшний день я могу говорить о том, что такой политической воли на мирное урегулирование нет. Поэтому никакие уголовные дела помочь здесь не могут… Более того, мы же говорим, когда возбуждаются уголовные дела, когда они расследуются и виновные привлекаются к ответственности. Закон один для всех, и за любое преступление наказание должно быть неотвратимым. Поэтому за то, что сделали Порошенко и Турчинов, они должны быть привлечены к ответственности. Сколько шансов на это? Я определить не могу, потому что при беззубости этой власти и отсутствии у нее профессионализма что-то сделать вряд ли возможно. Но будем надеяться», — сказал Медведчук.

В завершение политик отдельно подчеркнул, что это дело ни в коей мере не должно влиять любым образом на реализацию Минских соглашений и на установление мира.

ИА REGNUM напоминает, что еще в августе Медведчук и народный депутат Украины Ренат Кузьмин потребовали расследовать действия Порошенко и Турчинова, которые скрыли принятый Радой закон об амнистии. Соответствующий запрос был адресован нынешнему спикеру украинского парламента Дмитрию Разумкову и генпрокурору Ирине Венедиктовой.

До этого Медведчук не раз публично заявлял, что из-за отсутствия политической воли у Зеленского нет шансов достичь мира в Донбассе.