Москва, , 17:28 — REGNUM В Госдуме ожидают перехода Григория Ледкова и Александра Карелина в Совфед.

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«Провели мандатную комиссию Госдумы. Удовлетворили заявление депутата от «Единой России» Григория Ледкова о сложении полномочий. Как я понимаю, бывший коллега уходит в Совет Федерации представлять Ямало-Ненецкий округ. В ближайшее время ждём подобного транзита в верхнюю палату парламента еще от двух коллег из других партий», — отметил депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуму внесены проекты постановлений о досрочном прекращении депутатских полномочий Ледкова и Александра Карелина («Единая Россия»), который представляет Новосибирскую область.