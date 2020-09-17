Подгорица, , 17:16 — REGNUM Лидеры победивших на парламентских выборах в Черногории оппозиционных коалиций не смогли пока выработать единую позицию по поводу антироссийских санкций ЕС и присоединившейся к ним Черногории.

Лидеры блоков «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич и «Мир — наша нация» Алекса Бечич уже высказали противоположные мнения по этому внешнеполитическому вопросу.

«Неуместно, что такое маленькое государство первым вводит санкции против Российской Федерации. Что это значит, почему это так, надо объяснять гражданам. Я считаю, что это совершенно неправильный шаг, который нанес Черногории серьезный экономический ущерб», — заявил Здравко Кривокапич.

С другой стороны, Алекса Бечич заявил, что Черногория будет следовать политике ЕС в отношении санкций против России.

«Мы находимся в договорном партнерстве с ЕС, совершенно логично, что как ответственное правительство мы следуем политике Европейского союза и в этом вопросе тоже», — сказал Бечич.