Москва, , 17:07 — REGNUM В Госдуму внесены проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий депутатов Александра Карелина («Единая Россия») и Григория Ледкова («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

Александр Карелин Duma.gov

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования: итоги и комментарии — все новости»

Карелин просит читать досрочно прекращенными полномочия депутата Госдумы, избранного по Искитимскому одномандатному избирательному округу № 137 (Новосибирская область), 15 сентября 2020 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его депутатом Законодательного собрания Новосибирской области.

Ледков просит считать досрочно прекращенными полномочия депутата Госдумы, избранного по Ямало-Ненецкому одномандатному избирательному округу № 225 (Ямало-Ненецкий автономный округ), 16 сентября 2020 года на основании письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его депутатом Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа.

Госдума обсудит постановления на заседании 22 сентября.