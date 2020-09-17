Киев, , 17:05 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что «очень рад», что высокопоставленного взяточника поймали именно во фракции «Слуга народа».

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он заявил на брифинге во Львовской области сегодня, 17 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Очистку власти нужно начинать с себя, ничего не бояться и смотреть в глаза людям», — заявил Зеленский.

По его оценке, власть на Украине получили люди «вежливые и честные, но прочности им не хватает».

«Вот есть пример человека, прочности которого хватило на один год… Сегодня дал подозрение генеральный прокурор, он его получил и обязательно сядет в тюрьму. И так будет с каждым человеком депутатом, который берет взятки — независимо от партийной принадлежности и суммы неправомерной выгоды», — заявил президент.

ИА REGNUM напоминает, что антикоррупционные органы подозревают депутата «Слуги народа» Александра Юрченко в вымогательстве взятки в $200 тыс. за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами. С помощью помощника депутата Юрченко получил $13 тыс. аванса.

Антикоррупционное бюро заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения депутату о подозрении во взяточничестве.