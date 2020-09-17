Москва, 17 сентября 2020, 17:04 — REGNUM Видеообращение российского президента Владимира Путина к участникам 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прозвучит в день открытия мероприятия — 22 сентября.
Об этом сообщила 17 сентября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:
Напомним, 75-я сессия Генассамблеи ООН продлится в Нью-Йорке неделю — до 29 сентября.
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