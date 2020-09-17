Бухарест, , 17:04 — REGNUM Премьер-министр Румынии Людовик Орбан принял участие в торжественной церемонии получения американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщает 17 сентября пресс-служба румынского кабмина.

ЗРК Patriot Courtesy of U.S. Army

Церемония проходила на военной базе Капу Мидия.

«Я счастлив присутствовать при историческом моменте, когда на территорию Румынии попала первая система ракет Patriot. Румыния ясно дала понять, что она выбрала членство в НАТО, стратегическое партнерство с США, членство в ЕС», — заявил Людовик Орбан.

По его словам, имея ракетный комплекс Patriot, Румыния оказалась в большей безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо закупки комплексов ПВО Patriot в планы румынского правительства входит приобретение шести американских истребителей F-16.