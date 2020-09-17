Воронеж, , 16:45 — REGNUM Дело о присвоении 1,5 млн рублей возбуждено в отношении бывшего директора государственного унитарного предприятия в Воронеже, сообщили 17 сентября в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Воронежской области. В отношении экс-директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ, на основании материалов УФСБ России по Воронежской области.

По версии следствия, руководитель ГУПа получил в кассе предприятия более 1,5 млн рублей, получение денег он оформил расходными кассовыми ордерами под авансовый отчет на хозяйственные расходы. Однако деньги не вернул, авансовые отчёты не предоставил.

«В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия. Сотрудниками регионального следственного управления во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Воронежской области проведены обыски, изъяты документы и предметы, имеющие значение для расследования, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели», — сообщил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 17 сентября стало известно о задержании заместителя главы Воронежа по градостроительству Владимира Левцева. В числе прежних мест работы вице-мэра — ГУП ВО «Облкоммунсервис», где он занимал пост директора.

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