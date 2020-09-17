Париж, 17 сентября 2020, 16:39 — REGNUM На акцию протеста во Франции вышли сотни сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19, 17 сентября сообщает Agence France-Presse.
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Согласно заявлению профсоюза CGT, который является одним из организаторов протеста, работники лабораторий недовольны условиями труда.
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