Париж, , 16:39 — REGNUM На акцию протеста во Франции вышли сотни сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19, 17 сентября сообщает Agence France-Presse.

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Согласно заявлению профсоюза CGT, который является одним из организаторов протеста, работники лабораторий недовольны условиями труда.

«Бонусы за COVID-19 — это не ответ. Это… повышение заработной платы, но одного этого недостаточно» , — заявил представитель профсоюза Эрик Селлини.

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