Улан-Батор, , 16:35 — REGNUM Министр иностранных дел Монголии Нямцэрэнгийн Энхтайван совершит официальный визит в РФ по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщили в пресс-службе правительства страны. Поездка запланирвоана на 20−22 сентября.

Монголия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Это будет первым зарубежным визит члена правительства Монголии, после прошедших выборов в парламент.

В ходе визита глава МИД Монголии Нямцэрэнгийн Энхтайван планирует провести переговоры по вопросам, связанным с разработкой плана празднования 100-летнего юбилея со дня установления дипломатических отношений между Монголией и РФ в 2021 году, а также тему экономического сотрудничества. Среди прочего, монгольский дипломат планирует поднять вопрос по продвижению проектов, указанных в «Программе по созданию экономического коридора Китай-Монголия-Россия».

Отметим, Министр иностранных дел Нямцэрэнгийн Энхтайван с 16 сентября находится в изоляции, после официального визита главы МИД КНР Ван И. Глава МИД из обсервации уедет в РФ, после его возвращения ему придется провести в обсервации еще три недели.