Москва, , 16:34 — REGNUM Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») готовит законопроект о выплате «студенческого капитала», передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

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«Мой законопроект прост. После окончания вуза выпускники должны получать от государства «подъемные»: 500 тыс. рублей. А те, кто закончит средние специальные учебные заведения, — 250 тыс.», — пояснил Тумусов.

По его словам, деньги есть и давать их нужно.

«Есть два подхода. В одном люди — новая нефть. В другом — люди и есть Россия. Я — за второй. Вложиться в граждан — это вложиться в страну», — подчеркнул он в ТГ-канале.