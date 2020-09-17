Белград, , 16:34 — REGNUM В Брюсселе 17 сентября начался новый раунд переговоров делегаций Белграда и Приштины по урегулированию косовского вопроса.

Сербская церковь. Косовска-Митровица Tiia Monto

Делегация Белграда, которую возглавляет директор канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич, настаивает на том, чтобы вопрос формирования Сообщества сербских муниципалитетов рассматривался на переговорах в первую очередь. Тем временем делегация Приштины намерена обсуждать только экономические темы.

В свою очередь пресс-секретарь ЕС Петер Стано заявил о том, что Приштина должна реализовать соглашение о Сообществе сербских муниципалитетов, так как она согласилась на это в 2013 году, подписав Брюссельское соглашение.

«Тем более, это соглашение ратифицировал косовский парламент. Таким образом Косово взяло на себя международное обязательство по внедрению данного соглашения. Оно должны сказать, каким образом планирует это сделать», — процитировал телеканал РТС слова Стано.

Напомним, что делегации Белграда и Приштины 4 сентября в Вашингтоне подписали соглашение о «нормализации экономических отношений». Один из пунктов документа касается приостановки кампании по отмене признания независимости Косово, которую Белград вел в течение нескольких лет. Белград приостановить кампанию на один год, за это время Приштина не будет подавать заявки о приеме в международные организации.