Челябинск, , 16:30 — REGNUM В Челябинской области утверждены результаты выборов в Заксобрание. Решение принял региональный избирком сегодня, 17 сентября.

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Из 60 мест 43 получила «Единая Россия» (15 по единому округу и 28 по одномандатным). «Справедливой России» досталось семь мандатов (из них пять — по единому округу). Далее следуют КПРФ (четыре места), ЛДПР) три), Партия пенсионеров за социальную справедливость» (два) и «Зелёная альтернатива» (один). Они провели своих кандидатов только по партийным спискам.

Явка составила 33,87%. Как сообщало ИА REGNUM, выборы прошли 11−13 сентября.