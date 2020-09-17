Белгород, 17 сентября 2020, 16:29 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об объявлении благодарности губернатору Белгородской области Евгению Савченко. Документ опубликован 17 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.
Распоряжение датировано 15 сентября.
17 сентября стало известно, что первым заместителем председателя правительства Белгородской области назначен Денис Буцаев, который будет курировать деятельность всей администрации.
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