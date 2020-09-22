Варшава, , 02:15 — REGNUM Поведение Польши по отношению к белорусским событиям может вызвать кратковременный энтузиазм в самой Польше, но чревато большими неприятностями в будущем. В чем заключаются основные ошибки польской ставки на белорусскую оппозицию, рассуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Матеуш Моравецкий и Светлана Тихановская Premier.gov.pl

Светлану Тихановскую, бывшую на этих выборах в Белоруссии главным соперником Александра Лукашенко, чествовали в Польше почти как победителя выборов и законного президента Белоруссии. Теперь Польша вполне готова к тому, чтобы и в отношении Белоруссии повторить ошибку, которая дорого стоила Польше, заводя ее в различные рискованные предприятия.

Начиная с обретения независимости в 1918 году, Польша неоднократно вела себя так, чтобы спровоцировать вокруг себя максимальный конфликт, причем «рекордом» здесь можно считать ее поведение в 1939 году, когда Варшаве удалось разгневать Берлин и Лондон. Чем же чревато вызывающее поведение в отношении сегодняшнего Минска?

Читайте статью Станислава Стремидловского «Белоруссия для Польши сужается до виллы в Варшаве».