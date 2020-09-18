Москва, , 07:44 — REGNUM Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года стала хорошим «плацдармом» для выработки плана по ее реализации правительством РФ. Удалось ли разработчикам плана учесть и исправить многочисленные недочеты в формулировке Стратегии, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Здание Правительства РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

К сожалению, анализ правительственного плана показывает, что его составители подошли к делу, что называется, без души. Нет ни органической связи с текстом самой Стратегии, по поводу которой план вырабатывался, ни расшифровки многих понятий, ни, наконец, доступного пониманию описания судеб и взаимосвязей большого числа элементов, которые должны, по идее, быть существенными для реализации плана, таких как геостратегическая территория или агропромышленный центр, например.

Понятно, что теперь ответственные в регионах будут примерять и перекраивать указания из центра по собственным реалиям. Но может быть этой потери времени можно было бы избежать? А вот некоторые мероприятия, заявленные в плане как средства достижения целей пространственного развития, и вовсе вызывают законное недоумение — из каких неведомых далей чиновной фантазии они пожаловали?

Читайте подробности в статье Андрея Маленького «Система управления или кулёк семечек? Что готовит нам план Правительства РФ».