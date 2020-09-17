Минск, , 16:02 — REGNUM Оценивая последствия заявленной на 16 сентября «общенациональной акции солидарности» («общенациональной забастовки»), Генеральная прокуратура Белоруссии констатировала провал этой акции. Об этом сказано в опубликованном сообщении отдела информации ведомства.

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Вопреки распространённым заявлениям оппозиции о том, что «многие компании объявили 16 сентября нерабочим днем», картина иная, считают белорусские прокуроры.

«Очевидно, что локомотивы национальной экономики подобным провокационным вбросам никогда не поддавались и не подвержены сейчас, — констатировали в ведомстве. — Фактически участниками акции стали несколько кофеен, мелких магазинов и студий в Минске. При этом, опасаясь ответственности, многие объявили данный день «санитарным». Во всех других регионах страны организации торговли и оказания услуг работали в обычном режиме».

В сообщении сказано также, что прокуроры «отреагировали на призывы к нарушению нормальной деятельности предприятий и прав граждан на получение услуг». В частности, облисполкомам и Мингорисполкому поручено усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования порядка работы, предоставления услуг, а также прав наёмных работников.

«При выявлении нарушений виновные будут привлечены к ответственности», — заявила начальник отдела информации генеральной прокуратуры Белоруссии.