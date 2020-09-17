Джакарта, , 16:02 — REGNUM Правительство Индонезии не собирается увеличивать социальную помощь в девяти провинциях, наиболее пострадавших от пандемии, сообщает Kompas.

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Председатель национальной целевой группы по восстановлению экономики Буди Гунади Садикин считает, что программы социальной помощи, запущенной министерством социальных дел, достаточно для удовлетворения потребностей бедных, в том числе в девяти приоритетных провинциях.

«Программа социальной помощи, разработанная министерством социальных дел, предоставляется 29 млн бедных семей, которые разбросаны по девяти провинциям», — заявил Буди Гунади Садикин.

Напомним, что девять приоритетных провинций — это Джакарта, Западная Ява, Центральная Ява, Восточная Ява, Северная Суматра, Южный Калимантан, Южный Сулавеси, Папуа и Бали. Девять провинций находятся в центре внимания президента Индонезии Джоко Видодо, потому что там зафиксирован высокий уровень распространения эпидемии.

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