Минск, , 06:09 — REGNUM Похоже, что Евросоюз хотя и делает очень грозные заявления в адрес «неправильно избранного» президента Белоруссии Александра Лукашенко, не торопится переходить к конкретным действиям. Чему мог научить европейцев опыт майданной Украины, рассуждает автор ИА REGNUM Максим Рева.

Акции протеста в Минске © ИА REGNUM

Оппозиция в Белоруссии оказалась втянута в провальное мероприятие, которое оказалось несостоявшимся майданом. В условиях недостаточной поддержки извне, белорусские уличные протесты не переходят в массовые беспорядки, палаточные лагеря и прочие безобразия. А подпитки извне все нет и нет.

Похоже, страны Евросоюза согласились друг с другом, что одной коррупционной и фашиствующей Украины с них более чем достаточно. Интересно, что такое решение может означать «автоматическую» передачу ответственности за Белоруссию России. Но и здесь не все так просто, ведь сам белорусский лидер еще имеет пространство для политического маневра. Чем же Лукашенко может продолжать шантажировать Евросоюз?

Читайте статью Максима Ревы «Европейский консенсус по Белоруссии».