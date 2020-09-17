Подгорица, , 16:02 — REGNUM Вечером 16 сентября в Черногории начались переговоры представителей трёх оппозиционных коалиций по формированию нового правительства. Они продолжались четыре часа, но весь пакет вопросов ещё не был рассмотрен. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti 17 сентября.

Дритан Абазович (в центре) Ura.org.me

Согласно результатам выборов, премьер-министром должен стать лидер коалиции «За будущее Черногории», а председатель коалиции «Мир — наша нация», скорее всего, займет место главы парламента. Переговоры посвящены тому, какие обязательства и обязанности накладывает на себя новая власть, каким образом лучше всего прийти к консенсусу, а также динамике работы и программе будущего правительства, основы которой содержатся в соглашении, которое ранее подписали лидеры трех коалиций.

Отмечается, что члены коалиции делают акцент на политике европейской интеграции и членства в НАТО, преемственности региональной политики и государственных символов.

Лидер коалиции УРА Дритан Абазович перед началом переговоров отметил, как важно, чтобы новое правительство получало международную поддержку, и не было никаких препятствий при реализации результатов выборов.